Jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülecek olan ‘jandarma teşkilatının 180.

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülecek olan ‘jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü’ kutlamaları, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün katılımıyla başladı.

Muş Kayak Merkezinde düzenlenen kutlama programına Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve askeri personel katıldı. Düzenlenen programda, askeri personel tarafından kısa bir gösteri yapıldı.

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