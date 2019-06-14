0553 313 94 23

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü Mersin’de kutlandı

Jandarma Teşkilatının 180.

14 Haziran 2019 Cuma 12:16
Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü Mersin’de kutlandı

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü, Mersin’de düzenlenen törenle kutlandı.


Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan kutlamalarda, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Hasan Basri Uçar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Ardından Kültür Merkezi’nde devam eden kutlamalarda, Jandarma Genel Komutanlığı’nın tanıtım videosu izlendi. Burada konuşan Vali Ali İhsan Su, jandarmanın 1939 yılından bugüne 180 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Su, "Jandarma Teşkilatımız kurulduğu günden bugüne kadar kendini sürekli geliştirerek, yenileyerek bugünlere gelmiştir. Bugün sahip olduğu araç, gereç, malzemelerle, sahip olduğu donanımlı personelle gerçekten ülkemiz genelinde, ilimiz özelinde emniyet ve asayiş hizmetlerinde vatandaşlarımızın arzu ettiği şekilde büyük bir fedakarlıkla vatandaşlarımızın can, mal güvenliği, ırz, namus güvenliği için her türlü fedakarlığı ortaya koyarak görevini başarıyla icra etmektedir. Bu çerçevede tüm jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten personeliyle vatandaşlarımıza hizmet noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gece, gündüz demeden, yağmur, çamur, kar, tipi, dolu demeden görevlerini en üstün vazife anlayışla yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 180. yılın kutlu olmasını diliyorum" dedi.


İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Hasan Basri Uçar ise Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Jandarmanın her zaman milletin yanında yer aldığını, bundan sonrada yer alacağının altını çizen Uçar, "Başarılarla dolu 180. yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin sevgi ve güvenine mahzar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her türlü takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünü bilincinde hareket ederek, var olan bu gönül ve sevgi bağını korumak, daha çok güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mahzar olan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bugüne kadar günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkin ve gerçekçi eğitimiyle kutsal vatan toprakları üzerinde, görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli, görevlerini ve emirleri yürütürken, her zaman ve her yerde yürürlükteki kanun ve nizamları kendine rehber almakta, her türlü çözümle ilgili hukuk düzeni içinde kalmaktadır" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, ödülleri verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
    1. Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin..
    2. Başkan Özcan’dan gençlere destek
    3. Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı..
    4. Ankara'dan Esed'e ayar: Devam ederse..
    5. Vali Şehmus Günaydın: “Çocukların..
    6. Tarsus’ta 151. yılda Türkan Saylan..
    7. Genç bakışlara göz kapağı estetiği ile..
    8. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    9. Türk ve Suriyeli toplam 730 bin..
    10. "Ülkeler insan hakları ihlalleri..
    11. "Her türlü sendikal baskının..
    12. Minik öğrencilerin gösterisi duygu..
    13. Rektör Aldemir; “Malgaç Baskını şanlı..
    14. Burhaniye’de yetişkinler saz çaldı..
    15. Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı
    16. Çarptığı motosikletli ölen kadın..
    17. Düzce Belediyesi mühürledi
    18. Binali Yıldırım istedi, emekli..
    19. Başkan Erdoğan Tacikistan’ı ziyaret..
    20. Okul kantini personeline hijyen eğitimi
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!