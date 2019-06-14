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Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 180.

14 Haziran 2019 Cuma 19:40
Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.


İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okundu, futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Burada konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, jandarmanın kuruluşundan bugüne kadar milletin büyük sevgi ve güvenini kazandığını belirtti. Jandarmanın Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletin her zaman takdirini kazandığını ifade eden Tuğgeneral Özfidan, Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran jandarmanın günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduğunu söyledi.


Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak milletin teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirme çabası içerisinde olduklarına dikkat çeken Özfidan, “Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun vatandaşın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın emniyetini sağlamaktadır. Modern teknolojinin tüm imkanlarını etkin şekilde kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayreti, inancı ve azmi içerisindedir” dedi.



Vali ile jandarma komutanı ata bindi


Törenin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez ile Tuğgeneral Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, tüfeksiz hareketler ile köpek timlerinin gösterisini izledi. Sergilerin gezilmesinin sırasında toplumsal olaylara müdahalede görev yapan ’Atlı Jandarma Timleri’ni selamlayan Vali Bilmez ve Tuğgeneral Özfidan, burada atlara binerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan pastanın kesilmesiyle son buldu.


Törene vali yardımcıları Sinan Aslan ve İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:40
  1. fotoğraf
  2. sergi

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