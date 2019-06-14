BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun tören mangasını selamlamasıyla başladı. Daha sonra Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü için hazırlanan pastayı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan’la birlikte kesen Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, “Köklü bir tarihe sahip olan jandarmanın kuruluşu, bugüne kadar fedakarca görev yaptı. İnsanlarımızın en önemli ihtiyacı olan asayişi sağlayan jandarmamız, bu ihtiyacın giderilmesinde de ikinci emniyet teşkilatımızdır. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan teşkilatımız, eğitimi ve sahip olduğu modern donanımının yanında yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, halen görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.

Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü programına cumhuriyet savcıları Mahmut Altınay ve Abdullan Cura, hakimler İbrahim Mısırcı ve Hasan Tamer Berber, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, Gölbaşı ve Günkırı belde belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.