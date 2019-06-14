Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü

Zonguldak’ta Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene, Zonguldak Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Ayhan Kafalı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanı vekili Albay Fahri Semiz, tarafından Valilik önü Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Programda İl Jandarma Komutan vekili Fahri Semiz günün anlam ve önemi ne dair bir konuşma yaparak, Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümünü kutlayarak şöyle dedi;“Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmeti ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenle mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında geçe, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonrada olmaya devam edecektir."