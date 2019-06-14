0553 313 94 23

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü

Van’da Jandarma Teşkilatı’nın 180.

14 Haziran 2019 Cuma 10:19
Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü

Van’da Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.


Van Valiliği bahçesinde saat 09.30’da başlayan program kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, İl Jandarma Komutanlığının Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla sona erdi.


Düzenlenen törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksit sayısı arttı, sırada kampanyalar var
    1. Taksit sayısı arttı, sırada..
    2. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    3. Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY..
    4. KTO Karatay’dan YKS’ye girecek..
    5. BİK hizmetleri artık e-Devlet'te
    6. Van’da rüşvet operasyonu
    7. Asya borsaları
    8. Ödemeler dengesi (1)
    9. Cari açık Nisan’da azaldı
    10. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    11. Başsavcı Uğurlu ile hakim ve savcılara..
    12. Zekâ Gücü Projesi’yle yeni dâhiler..
    13. Yıldız Kızlar’da Türkiye Şampiyonu..
    14. Kırmızı peri bacalarına bilimsel..
    15. Edremit Anadolu Lisesi öğrencilerinden..
    16. Erken emekli olacaklar dikkat! SGK..
    17. Vali Deniz, İzmir Caddesi esnafını..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    19. Erzincan İl Jandarma Komutanlığından..
    20. Kartepe’de e-imza dönemi
    21. Tütüncü, minik öğrencinin davetini..
    22. Teknolojide hamle üstüne hamle
    23. Morluklar nasıl geçer? | Doğal..
    24. Oltu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet..
    25. Bülent Arınç'tan dikkat çeken açıklama!
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    27. Hayvan Kasabasının yapımı sürüyor
    28. Başkan Arı, Lale Caddesinde..
    29. Kızılırmak’ta tam 2 metre boyunda..
    30. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “YKS..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!