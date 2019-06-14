Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü
Van’da Jandarma Teşkilatı’nın 180.14 Haziran 2019 Cuma 10:19
Van’da Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Van Valiliği bahçesinde saat 09.30’da başlayan program kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, İl Jandarma Komutanlığının Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla sona erdi.
Düzenlenen törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, jandarma ve emniyet personeli katıldı.
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