Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için inançla, millet ve vatan sevgisiyle, fedakarca görev yapan kanun ordumuz, göz bebeğimiz Jandarma Teşkilatımız 180 yaşında. Kırsalda ve şehirlerimizde, her coğrafyada ve koşulda, mesai gözetmeksizin büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini ifa eden jandarmamızı tebrik ediyorum. Jandarmamız, gelişen güçlü yapısı, her geçen gün nitelik kazanan kahraman personeli ve kendi kaynaklarımızla üretimi artan modern ve teknolojik milli teçhizat ve silahlarımızla asayişin ve güvenliğin temini yanında, önleyici tedbirler, suç ve suçlularla mücadele konusunda da çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiştir. Özellikle terör ve kaçakçılıkla mücadele noktasında, son yıllarda ilimizde ve bölgemizde çok önemli operasyonlara başarıyla imza atan jandarmamızın bu görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine, başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile büyük bir özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, selam ve sevgilerimi sunarım” dedi.