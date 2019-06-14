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Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da tören düzenlendi

14 Haziran 2019 Cuma 15:00
Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

MALATYA (AA) - Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da tören düzenlendi.

Malatya'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen tören İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İnce, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Jandarmanın her zaman milletin yanında yer aldığını belirten İnce, "Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur." dedi.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da katıldı.

- Kilis

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajları okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, jandarmanın kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Gazi Albay Hüseyin Kılbaş, 1993 yılında Jandarma Üzümlü Karakolu'nda şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Zekeriya Gözyuman'ın yazdığı "Komando olmak onurumdur" adlı şiirini okudu.

İl Jandarma Komutanlığı köpek unsurları ve komando birliklerinin gösterisiyle devam eden etkinlik Kilis Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oluşturulan mehter takımı konseri ve halk oyunları ekibi gösterisiyle sürdü.

Etkinlikte, düzenlenen yarışlarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve Jandarma Marşı eşliğinde gerçekleştirilen geçit töreninin ardından katılımcılar, silah ve teçhizat sergisini gezdi.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve ilgililer katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise Asri Mezarlık'taki Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi'nin konuşmasının ardından şehit yakınları ve askerler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Hükümet Konağı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek çiçek taktim etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:00
  1. Adıyaman
  2. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
  3. Kilis
  4. Malatya
  5. Şanlıurfa
  6. tören

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