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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Hakkari Valisi İdris Akbıyık:-"Güvenlik güçlerimiz terör örgütüne büyük darbeler vuruyorlar. Bölge, tarihinin en huzurlu, en güvenli zamanını yaşıyor"

14 Haziran 2019 Cuma 13:50
Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ''Güvenlik güçlerimiz terör örgütüne büyük darbeler vuruyorlar. Bölge, tarihinin en huzurlu, en güvenli zamanını yaşıyor." dedi.

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hakkari Valiliği önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından tören sona erdi.

Törenin ardından Tuğgeneral Öztürk ve beraberindeki askerler Vali Akbıyık'a makamında ziyarette bulunarak çiçek takdim etti.

Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü gururla, mutlulukla ve onurla kutladıklarını söyledi.

Jandarmanın, ülkenin ve milletin huzuru ve güvenliği için fedakarca çalıştığını belirten Akbıyık, ''Cumhuriyetin kuruluşundan beri gerek kendi bölgesindeki asayişin, huzurun ve güvenliğin sağlanması gerekse terörle mücadele, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında büyük görevler yapıyorlar. Bütün jandarma teşkilatını tebrik ediyorum.'' dedi.

Hakkari'nin özel bir yer ve hassasiyetinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

''Burada mücadele daha azimli, daha gayretli devam ediyor. Son günlerde jandarmamız, polis teşkilatımızla, kara kuvvetleri, tümenimizle, tugayımızla çok güzel hizmetler yapıyorlar. Terör örgütüne büyük darbeler vuruyorlar. Bölge, tarihinin en huzurlu, en güvenli zamanını yaşıyor. Bundan dolayı başta jandarmamız olmak üzere tüm güvenlik güçlerini tebrik ediyorum."











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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:50
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