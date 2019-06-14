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Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

Nevşehir'de, JAKEM komutanlığında eğitim gören köpekler ve eğiticileriyle beraber gösteri gerçekleştirdi

14 Haziran 2019 Cuma 12:23
Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit, jandarmanın, zorluklara boyun eğmeyen üstün vazife anlayışıyla Türkiye'nin gücü ve teminatı olduğunu belirtti.

Milletin kendilerine olan teveccühünün bilincinde olarak, sevgi bağını daha da güçlendirmek azim ve kararlılığında olduklarını ifade eden Yiğit, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana, günlük yaşamın her anında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, yüksek moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaparak, ülkemizin gücü ve teminatı olmuştur." diye konuştu.

Teğmen Ertuğrul Kır'ın jandarma teşkilatının tarihçesini okumasının ardından, merkezde eğitim alan köpekler ve eğitici personel tarafından, bomba ve uyuşturucu madde arama, asayiş, arama kurtarma gösterileri düzenlendi.

Kuru sıkı silahlar ve sis bombasının kullanıldığı rehine kurtarma gösterisi beğeniyle izlendi.

Tören geçişi ile sona eren etkinliğe Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:23
  1. JAKEM At ve Köpek Eğitim Merkezi
  2. Jandarma'nın kuruluş yıl dönümü
  3. Nevşehir

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