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Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve teşkilat mensupları, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

14 Haziran 2019 Cuma 11:10
Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki heyet, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve teşkilat mensupları, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu vecizeleriyle şereflendirdiğiniz Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle huzurlarınızdayız.

Gücünü, Türk milletinin sevgi, güven ve dualarından alan Jandarma Teşkilatı, vazifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle 180 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkesinin bekası ve milletin huzuru için başta teröristle mücadele olmak üzere aziz milletimize aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir.

Jandarmamızın 180. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu teşkilata emeği geçmiş, bu üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ulaşmış bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:10
  1. Anıtkabir
  2. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
  3. Jandarma teşkilatı
  4. Jandarma Teşkilatının 180. yıl dönümü

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