0553 313 94 23

Jandarma Teşkilatı’nın 180. gurur yılı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümü, Denizli’de düzenlenen törenle kutlandı.

14 Haziran 2019 Cuma 18:48
Jandarma Teşkilatı’nın 180. gurur yılı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümü, Denizli’de düzenlenen törenle kutlandı. Jandarma arama kurtarma ve uyuşturucu arama köpeklerin gösterisi kutlamalara damga vurdu.


Teşkilatın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kutlama programı düzenlendi. Programa Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11’inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Bilal Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Törende İl Jandarma komutanlığının adama ve kurtarma köpeği Bekar ile uyuşturucu arama köpeği Evlat, yaptığı gösterilerle protokol üyelerinden beğeni topladı. Evlat’ın jandarma personelleri tarafından saklanan uyuşturucu maddeyi bulması ise büyük alkış aldı.



“Başarılar ile dolu 180 yıllık bir tarihe sahibiz”


Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz, “Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılar ile dolu 180 yıllık bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığını kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güven ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman taktirini kazanmıştır” dedi.



“Denizli Jandarma Teşkilatı’nı bağrına bastı”


Denizli Valisi Hasan Karahan ise, Denizlili vatandaşların jandarma teşkilatını her zaman yanında olduğunu belirterek, “Denizli’nin dağında, tepesinde, ormanında 24 saat, 365 gün bütün Denizlili 1 milyon vatandaşımızın huzuru için hizmet veren Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Denizlili hemşerilerimiz Jandarma Teşkilatımızın her zaman yanında ve destekçisi olmuştur” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB’nin öğrencilere karne hediyesi ''Karneni getir buzda kay'' başladı
    1. İBB’nin öğrencilere karne hediyesi..
    2. 1. Uluslararası Anadolu Kartalı-2019..
    3. OGM Ormanspor kupasını aldı
    4. İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
    5. Hintli doktorlardan hasta yakını..
    6. Rus lider Putin'den dikkat çeken..
    7. Filistin'den Manama'daki çalıştaya..
    8. Jeotermal kaynaklı şehirler Ankara’da..
    9. Uludağ Üniversitesi 2019 taban..
    10. HKÜ 5’inci mezunlarını verdi
    11. İsrail Gazze'de 34 Filistinliyi yaraladı
    12. Devlet Bahçeli partililer tarafından..
    13. Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde..
    14. Ankara'da rüşvet operasyonu
    15. YÖK Başkan vekili Er değişimleri..
    16. Samsun’da fuhuş operasyonunda 2..
    17. Pazaryeri’nin tek köy okulunda karne..
    18. Türkiye'de okumak için sıraya girdiler
    19. TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı
    20. Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a..
    21. Edremit’te uyuşturucu ticaretine sıkı..
    22. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    23. Mudanya sahilinde seyyar operasyonu
    24. Uşak’da askerler vatandaşa lokma..
    25. Diyarbakır’da jandarma teşkilatının..
    26. Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019..
    27. Jandarma Teşkilatı’nın 180. gurur yılı
    28. İstanbul Öğretmen Akademileri kapanış..
    29. Beştepe'den Murat Alan'a yapılan..
    30. Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu