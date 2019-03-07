Jandarma Teşkilatının 179 yıllık tarihi kitaplaştırıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince hazırlanan "Miras ve Değişim: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Jandarma" kitabı, köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Teşkilatını tüm yönleriyle ele alıyor.

Jandarma Teşkilatının tarihine ışık tutan kitabın editörlüğünü, Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Doç. Dr. Ahmet Özcan ve Doç. Dr. Yücel Yiğit üstlendi.

Kitapta, "Jandarma Teşkilatının kuruluşu, gelişimi ve temsili", "Jandarma mektepleri ve eğitimi", "Eşkıya ve teröristle mücadelede jandarma", "Kaçakçılık, asayiş ve istihbarat", "Layihalar, jurnaller ve raporlar", "2. Meşrutiyet'ten Milli Mücadele'ye jandarma", "Edebiyatta jandarma ve jandarma bandosu", "Jandarmada yönetim ve güvenlik", "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı" bölümlerine yer verildi.

Çalışmayla kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede görev alanının genişliğinden dolayı zengin bir mirasa sahip olan Jandarma Teşkilatı tarihçesinin iyi bir şekilde anlaşılması amaçlandı.

Jandarma tarihinin farklı yönlerine açıklık getiren külliyat niteliğindeki eser, Tanzimat Fermanı'nda iç güvenlik meselesinin vurgulanmasıyla ortaya çıkan modern kolluğun oluşturulması sürecine ışık tutuyor.

- Bakan Soylu'dan takdim yazısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kitap için takdim yazısı kaleme aldı. Yazısına, "Asayiş berkemal" ifadeleriyle başlayan Soylu, bunun bir devletin varlığının en temel sebeplerinden birisi olduğunun altını çizdi.

Soylu, 179 yıllık geçmişe sahip Jandarma Teşkilatı'nın savaş zamanlarında orduyla barış zamanlarında ise iç güvenliğin sağlanmasında görev aldığına işaret ederek, jandarmanın bugün ortaya koyduğu başarılı çalışmaların, bu tarihi birikimin sonucu olduğunu ifade etti.

Söz konusu kitabın bugünün başarısını oluşturan geçmiş birikim hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaya imkan sağlayacağına dikkati çeken Soylu, emeği geçenleri tebrik etti.