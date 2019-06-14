Jandarma teşkilatı 180 yaşında

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.



İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu söyledi.



Milletten aldıkları güçle görevlerini fedakarca yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Düz, şöyle konuştu:



"Teşkilata hizmet eden büyüklerimizi ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Teşkilat olarak halkımızın emrinde onlarla iç içeyiz. Devlet bize vatana ve halka hizmet için görev verdi ve biz de bunu en iyi şekilde yapmak için bütün gayretimizle gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Emniyet ve diğer kamu teşkilatlarıyla çok güzel şekilde omuz omuza vererek çalışıyoruz. Devletimizin verdiği teknolojik imkanları sonuna kadar halkımızın güvenliği için kullanıyoruz."



Daha sonra arama kurtarma köpeği "Bekar" ve narkotik köpeği "Evlat " gösteri yaptı, ardından yerli ve milli silahların tanıtıldığı törende başarılı jandarma personeline ödülleri takdim edildi.

Törene, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

