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Jandarma Teşkilatı 180 yaşında

jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıldönümü, Ordu’da düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

14 Haziran 2019 Cuma 18:10
Jandarma Teşkilatı 180 yaşında

jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıldönümü, Ordu’da düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.


Teşkilatın 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kutlama programı düzenlendi. Törende konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Jandarma Teşkilatının, Türk milletinin bağımsızlığına ve ülkenin bütünlüğüne yönelik her türlü iç ve dış saldırının bertaraf edilmesinde, ihtiyaç duyulduğunda sınır ötesinde, sınır içinde operasyon yapan kıymetli bir teşkilat olduğunu söyledi. Vali Seddar Yavuz, “Nitekim, meslek hayatının üçte birini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçirmiş bir mülki idare amiri olarak, en güvendiğimiz, en yakın çalıştığımız bir teşkilatımız. Bölücü terör örgütünün kökünün kazınması noktasında, özellikle hendek-çukur olaylarıyla başlayan süreçle birlikte jandarma ve özel harekat birliklerimiz, devletimizin diğer unsurlarıyla birlikte kahramanca bir mücadele verilmiştir” diye konuştu.


İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ise Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak, Türk milletinin kendilerine olan bu teveccühünün bilincinde hareket ettiklerini ifade ederek, “Var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından, Vali Seddar Yavuz, emniyet ve asayiş hizmetlerinde başarı gösteren jandarma personelini ödüllendirdi. Günün anlam ve önemini belirten şiir ve kompozisyon okunması sonrası Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıldönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, ODÜ Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer tarafından verildi.


Program, Narkotik ve İz Takip Köpek Timlerinin gösterisi ve Fatsa Jandarma Komando Bölük Komutanlığı tarafından Komando Andı’nın okunması ile devam etti.


Tören, Jandarma Teşkilatının 180.kuruluş yıldönümü dolayısıyla kurulan ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silah, araç, gereç ve teçhizatların bulunduğu stantların gezilmesi ve pasta kesilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:10
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