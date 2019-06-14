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Jandarma teşkilatı 180 yaşında

Bursa’da jandarma teşkilatının kuruluşunun 180.

14 Haziran 2019 Cuma 11:51
Jandarma teşkilatı 180 yaşında

Bursa’da jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı.


Bursa Valiliği bahçesinde saat 09.30’da başlayan program kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç’ın çelenk koymasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından sona erdi.Düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Vekili Cahit Şahin, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:51
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