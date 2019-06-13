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Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında

Vali Münir Karaloğlu Jandarma Teşkilatının 180.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:11
Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında

Vali Münir Karaloğlu Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve beraberinde ki heyeti makamında kabul etti.


Jandarma Teşkilatının 180 yaşında köklü bir yapı olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Allah’ a hamd olsun büyük bir milletiz. Güçlü bir devletimiz var ve bu devleti ayakta tutan Jandarma teşkilatı gibi derin köklü ve güçlü kuruluşlarımız var. Jandarma Teşkilatı 180 yıldır bu milletin huzuru, güveni, saadeti, esenliği için mücadele veriyor. Bu uğurda ülkemiz için, bizim mutluluğumuz, huzurumuz için canlarını vermekte tereddüt etmiyorlar. Rabbim şehitlerimize, gazilerimizin ölenlerine rahmet etsin, hayatta olanlarına da sağlık sıhhat afiyet versin” şeklinde konuştu.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Vali Karaloğlu’na görevde olduğu süre boyunca Antalya İl Jandarma Komutanlığına büyük katkılar sunduğunu belirterek, “Bundan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Jandarma olarak Antalya’da 52 tane Jandarma Karakolumuz, 18 tane İlçe Jandarma Komutanlığımız, 1 Jandarma Komando Taburumuz, 1 Cezaevi Tabur Komutanlığımız, 3 Cezaevi Koruma Bölük Komutanlığımız, 69 Trafik Timimiz, İstihbarat, Kaçakçılık, Organize Şube Müdürlüklerimizle, kanunlardan aldığımız yetkiyle, talimatlarınızla, kendimize düşen görevleri yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.


Tuğgeneral Aktemur, Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Uncalı Şehitli’nin ziyaret edilerek Kuran okutulacağını ardından Merkez Cami’sinde Mevlüt Programı olduğunu belirtti.


Teşkilat olarak teknik ekipman ve araç bakımdan hiçbir eksik ve sıkıntılarının olmadığını belirten Tuğgeneral Aktemur gelişen Türk Savunma Sanayi ile tüm görevlerimizi kolaylıkla yerine getirebiliyoruz. Bu büyük bir güçtür ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu, Tuğgeneral Tekin Aktemur ve beraberinde ki heyet ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:11
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