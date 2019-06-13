Jandarma Teşkilatı 180 yaşında

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. Yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının 180 yıldır bu vatana ve millete hizmet ettiğini, bundan sonra da aynı anlayışla hizmete devam edeceğini söyledi.

Milletimizin huzur ve güvenliği için kurulduğu günden bugüne üstün hizmet anlayışıyla görev yapan jandarma teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Akın, “Jandarma teşkilatımızın tarihi başarılarla doludur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli hizmetleri olan teşkilatımızın milletimizin gözünde yeri çok farklıdır.” dedi.

İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran ise faaliyetleri hakkında bilgilervererek tören davetiyesini sundu.