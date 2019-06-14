0553 313 94 23

Jandarma Teşkilatı 180. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

Vali Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 180.

14 Haziran 2019 Cuma 17:26
Jandarma Teşkilatı 180. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

Vali Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinliğe katıldı.


Jandarma Teşkilatının 180. Yıldönümü münasebetiyle ilk olarak Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez tarafından çelenk bırakıldı.Düzenlenen törenin ardından İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve beraberindeki askeri personel ile birlikte Vali Günaydın’ı makamında ziyaret ederek, kuruluş yıldönümü etkinlikleri hakkında bilgi verdi.


-İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA 180. YIL PROGRAMI


Vali Günaydın, Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Talas’ta bulunan İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa katıldı. Vali Günaydın, İl Jandarma Komutanlığında personelin kullandığı araçların ve malzemelerin bulunduğu stantları gezerek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez’den genel bilgi aldı. Vali Günaydın stantları gezdikten sonra öğle yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.


Vali Günaydın yemekten önce yaptığı konuşmada, Jandarma teşkilatımızın, diğer güvenlik güçlerimiz ile birlikte devletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele ettiğini ifade ederek, Jandarma Teşkilatımızın 180. yıldönümünü kutladı.


Güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan bu mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Vali Günaydın, “ Bu mücadele her türlü takdirin üzerinde. Şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.Jandarmamızın çalışma alanı çok geniş, kırsal alanda faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 15 bin m alanda hizmet veren bir jandarma teşkilatımız var. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyorlar. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.


Vali Günaydın, yemeğin ardından şehit ailelerimizi ve gazilerimizle bir süre sohbet ettikten sonra İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mudanya’da Bilişim Şenliği
    1. Mudanya’da Bilişim Şenliği
    2. Belçika'da 2 firmanın Suudi..
    3. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler..
    4. İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO’ya..
    5. En sağlıklı yaz meyveleri hangileri?
    6. Birgün ve CHP'li Mahmut Tanal'ın AK..
    7. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    8. Başkan Tekin’in Jandarma’nın 180...
    9. Meteoroloji'den Ankara için sağanak..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a..
    11. Beşiktaş'a şok! İki kulüp istemedi
    12. Osmaneli’de öğrencilerin karne heyecanı
    13. Nurdağı’nda hububat hasadı başladı
    14. Sağlık Bakanlığından kan nakli için..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'a..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Çin’de köprü çöktü, araçlar nehre düştü
    18. "Farklılıkların bir arada yaşaması..
    19. Yıldırım - İmamoğlu yayınını o şirket..
    20. Toyota ve Thrustmaster'dan iş birliği
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu