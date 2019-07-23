Jandarma Sarıgöl’de uyuşturucuya geçit vermiyor Manisa İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığının Bağlıca Mahallesi’nde ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığının Bağlıca Mahallesi’nde ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bağlıca Mahallesi’nde M.Y. (38) isimli şahsın evinde kubar esrar bulunduğuna dair ihbar alınması üzerine Sarıgöl Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararı ile tespit edilen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli M.Y. (38) adlı kişinin evinde Manisa İl Jandarma Kaçakçılık Şube Müdürlüğü narkotik köpeği ’Volta’ ile birlikte arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada evin mutfağında tepsi içerisinde kurutulmuş halde yaklaşık 300 gram kubar esrar ile oturma odasında bulunan masa üzerinde metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli M.Y. isimli şahsın firarda olduğu ve jandarma tarafından arandığı öğrenildi.

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