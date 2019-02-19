Jandarma Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirdi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İskilip ilçesinde düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir aracı takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen tarihi heykele el konulurken, olayla ilgili E.Y. ve E.Ü. adlı şahıslar gözaltına alındı.