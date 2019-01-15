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Jandarma personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkardı

15 Ocak 2019 Salı 09:56
Jandarma personeline FETÖ operasyonu

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı çalışanı 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:56
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ
  2. FETÖ
  3. Jandarma Genel Komutanlığı
  4. muvazzaf

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