Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına fidan dikildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Jandarmanın kuruluşunun 180.yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bunlardan en önemlisi ise Kuva-yi Milliye Anıtı çevresine Şehitleri temsilen dikilen fidanlar oldu.

İlçe protokolü ve Sındırgı ilçe Jandarma personelinin katıldığı etkinlikte yüze yakın fidan toprakla buluştu. Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, jandarmanın kurulduğu 1839 yılından buyana devletin temel yapı taşlarından birisi olarak görev yapan ve bu zamana kadar sayısız başarı ve kahramanlık sığdıran jandarma teşkilatını kutladığını söyledi. Sındırgı İlçe Jandarma Komutanı Emre Aksu iseJandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bu güne kadar milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi. Fidan dikme etkinliği ile bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve ilçeye bir değer katmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinliğe ilçe kaymakamı Zafer Oktay, belediye başkan vekili Tufan Gürlek, ilçe Jandarma komutanı Emre Aksu, protokol üyeleri ve Jandarma personeli katıldı.