Jandarma kuruluş yıl dönümünü çocuklarla kutladı
Jandarma Komutanlığının Kuruluşunun 180.13 Haziran 2019 Perşembe 09:28
Jandarma Komutanlığının Kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla Erzincan Çocuk Evleri sitesinde koruma ve bakım altında kalan çocukların katılımı ile kutlama programı düzenlendi.
Programda köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri çocuklara anlatıldı.
Program sonunda Erzincan İl Jandarma Komutanlığının çocuklar için getirmiş olduğu pasta ikram edilip çocuklara sürpriz hediyeler verildi.
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