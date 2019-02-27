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Jandarma kontrol noktasına ağaçlandırma

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile Seyitgazi yolunda bulunan Jandarma kontrol noktasının etrafına fidan dikildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:19
Jandarma kontrol noktasına ağaçlandırma

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile Seyitgazi yolunda bulunan Jandarma kontrol noktasının etrafına fidan dikildi.


Şehrin girişinde bulunan Jandarma kontrol noktasındaki ağaçlandırmanın amacı görselliğin yanı sıra, görev yapan personel için bir rüzgar perdesi özelliği de taşıyor. Bu yüzden yaklaşık 3 metre boyundaki sedir fidanları daha sık bir şekilde dikildi. Fidan dikim etkinliğine İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ile iki kurumun personeli katıldı. İlk fidanı protokol dikerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bölge Müdürü Recep Temel, “Aslında Seyitgazi karayolu,12 yıl önce ağaçlandırılmış çok başarılı bir çalışma. Jandarmamızın kontrol noktasının etrafında ve karşısında bir açıklık vardı. Çok ta rüzgâr alan bir bölge. Kurumumuzdan ağaçlandırma talep ettiler. Bizde hazırlığımızı yaptık ve bugün de fidan dikimini gerçekleştirdik. 10 yaşında, 3 metre boyunda 300 fidan ile açık alanı ağaçlandırdık” dedi.


Jandarma Komutanı j.Alb.İlhan Şen ise Orman Teşkilatına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:19
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