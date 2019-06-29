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Jandarma Komutanlığından açıklama

Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği, 24 Haziran 2019'da gazetemizin "15 Temmuz Gazilerine Hala Madalya Yok" başlıklı haberine Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamayı siz okurlarımızla paylaşıyoruz.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:15
Jandarma Komutanlığından açıklama

Yeni Akit Gazetesinin, 24 Haziran 2019 tarihli nüshasında Muhammet KUTLU tarafından kaleme alınan, “15 Temmuz Gazilerine Hala Madalya Yok” başlıklı bir haber yayınlanmıştır.

Bahsedilen yazıda,

15 Temmuz Gazilerine Hala Madalya Yok” başlığı altında, “...15 Temmuz’da beş komutanın gösterdikleri kahramanlıktan dolayı, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası almasının engellendiği ortaya çıktı....

Madalyayı kim engellendi”, ara başlığı altında, “... Bu talep Genelkurmay’a gitmeden engellenmiş, resmi yazının arkasına beş madde yazılmıştı...” şeklinde ifadeler yer almıştır.

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişiminin bastırılmasında, başta Yüce Türk Milleti olmak üzere, onun emrindeki Jandarma Genel Komutanlığı mensubu birçok personelin de iradesi ve katkısı olmuştur.

Başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizin güvenlik ve esenliğini korumada yüksek hizmeti görülenler, mevcut mevzuat çerçevesinde sıralı amirlerin değerlendirmesi ve uygun görmesi sonucunda ödüllendirilmekte olup, hiçbir personel kendisinin herhangi bir ödül çeşidi ile ödüllendirilmesini talep etme hak ve inisiyatifine sahip değildir.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın kurumsal yapısı ve yerleşik teamülleri dikkate alındığında, ödüllendirme işlemleri objektif kriterler ile yapılan değerlendirmeler sonucunda büyük bir titizlik ve hakkaniyetle yapılmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ödüllendirme işlemlerinin hakkaniyet çerçevesinde yapılmadığı veya engellendiğine yönelik ifadeler asılsız ve mesnetsiz olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Daima milletinin hizmetinde olmayı ve hukukun üstünlüğünü kendisine ilke edinmiş Jandarma teşkilatına yönelik yazıda geçen ve yukarıda belirtilen hususlar, gerçeği yansıtmamakta olup, Jandarma Teşkilatının itibarını zedeleyici, kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturabilecek bir etki oluşturabileceği değerlendirilmiştir.

Yazıya ilişkin bu açıklamamızın haberin çıktığı büyüklükte ve aynı şekilde yayımlanmasını, şayet acıklama yayınlanmaz ise gerekli yasal işlemlerin başlatılarak suç duyurusunda bulunulacağını bilgilerinize rica ederim.

Jandarma Genel Komutanlığı adına

Jandarma Genel Komutanlığı

Genel Sekreteri

J. Albay Hasan Semiz

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:15
  1. Yeni Akit Gazetesi
  2. Muhammet KUTLU
  3. 15 Temmuz Gazilerine Hala Madalya Yok
  4. hain darbe girişimi
  5. Yüce Türk Milleti
  6. Jandarma Genel Komutanlığı
  7. terörle mücadele
  8. Jandarma Teşkilatı
  9. Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreteri J. Albay Hasan Semiz

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