Jandarma komutanından 15 Temmuz öncesi anlamlı ziyaret

Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 15 Temmuz öncesi Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesini ziyaret ederek her türlü ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Can yaptığı konuşmada, “Yaklaşan 15 Temmuz tarihi uzantısında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum. Sizlerin emrinde olduğumuzu ifade ediyorum. Yaptığınız kahramanlıklar ve vatana hizmetiniz asla unutulmayacaktır. Sizleri seviyoruz ve her türlü ihtiyacınızda yanınızdayız.” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ise, “Sayın Komutanım Şehitlerimize, Gazilerimize gereken önemi vermenizin yanı sıra hassas düşünerek bizleri yalnız bırakmamanız tarafımızca ziyadesiyle memnuniyetle karşılandı. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi yaşanmıştı. Bir daha ulusumuzun böyle bir kalkışmayla karşı karşıya kalmaması yanı sıra terörle mücadelede son terör örgütü mensubu etkisiz hale gelinceye kadar terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğine inancımız tamdır. Şehitlerimize, Gazilerimize sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır. Siz tam anlamıyla bunu yapıyorsunuz.” diye konuştu.