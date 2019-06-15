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Jandarma Komutanı Özdurhan’dan Başkan Başdeğirmen’e ziyaret

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
Jandarma Komutanı Özdurhan’dan Başkan Başdeğirmen’e ziyaret

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Isparta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan ve komutanlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan tarafından günün anısına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çini plaket takdim edildi. Özdurhan, Jandarma Teşkilatı ile ilgili bilgiler verdi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, jandarmanın ülkenin ilk kolluk kuvveti olarak hizmet vermeye başladığını söyledi.


Başdeğirmen: “Hepimizin amacı vatandaşımızın huzuru, mutluluğu ve rahat bir hayat sürebilmesidir”


Jandarma Teşkilatının ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla fedakarca görev yaptığına vurgu yapan Başkan Başdeğirmen, “Bizlerde belediye olarak bu çalışmalarınızın her zaman ve her yerde yanınızdayız” dedi.


“Hepimizin amacı vatandaşımızın huzuru, mutluluğu ve rahat bir hayat sürebilmesidir” diyen Başdeğirmen, “180 yıl önce kurulan ülkenin ilk kolluk kuvveti olarak hizmete giren Jandarma Teşkilatımız vatandaşımızın huzuru için çalışma yapıyor. Sizlerden Allah razı olsun, sizleri takdir ediyoruz, sizlerle birlikteyiz, yanınızdayız. Bizlere düşen ne görev varsa da hazırız. Daha nice 180 yıllar ülkemizin yaşamasını, çocuklarımızın geleceğimizin çok daha rahat ve huzur içinde güzel günler geçirmesini Yüce Rabbim’den diliyorum. Tehlikeli ve riskli çalışmalar içerisindesiniz, bu çalışmalarınızda Yüce Rabbim kazadan, kötü durumlardan korusun hep birlikte güzel günlerde güzel şartlarda yaşamayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
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