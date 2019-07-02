Jandarma komutanı Demir veda ziyaretlerine başladı 2017 yılından bu yana Yozgat’ın Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Binbaşı Mehmet Demir, Van ili Erciş ilçe Jandarma komutanlığına atanması nedeniyle veda ziyaretlerine başladı.

2017 yılından bu yana Yozgat’ın Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Binbaşı Mehmet Demir, Van ili Erciş ilçe Jandarma komutanlığına atanması nedeniyle veda ziyaretlerine başladı. 2019 Ağustos ayı itibarıyla Yarbay rütbesine yükselecek olan Demir’in, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığında yarbay rütbesi olmaması nedeniyle bu atamanın yapıldığı öğrenildi.

Görev yaptığı süre boyunca başarılı işlere imza atan Demir, 4 yıl kaçakçılık şube müdürlüğü, 2 yıl jandarma karakol komutanlığı, 6 yıl yönetim hizmetleri ve 2 yıl da çocuk şubede görev yaptı.

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