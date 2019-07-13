Jandarma, kiralık aracın GPS’inden hırsızlığı ortaya çıkardı:2 gözaltı

Elazığ’da bir ihbarı değerlendirip şüpheli aracı yakalayan jandarma ekipleri, GPS kaydından 50 bin TL’lik hırsızlığı ortaya çıkardı, 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, bir hurdacı şüpheli şahısların biraraçla gelerekçeşitli malzemeleri satmaya çalıştığını İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.Malzemelerin hırsızlık sonucu elde edildiği üzerinde duranekipler, hurdacının bulunduğu mahalledeiçerisindeki 1 şahısla birliktearacı yakaladı.Yapılan sorgulamalarda aracın kiralık olduğu anlaşılması üzerine ekipler GPS kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemedearacın3 saat 45 dakikaboyunca Diyarbakır yolu üzerinde bir tesisin yakınında beklediği tespit edildi.

Tesiste yapılan kontrolde araç içerisinde ele geçen50 bin TL değerindekimalzemelerin tesisten çalındığı belirlendi. Yapılan çalışmadaaraçta yakalanan şüphelinin birlikte hareket ettiği bir şahısta kent merkezinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere merkez karakoluna götürüldü.

Hırsızlık olayı ile ilgili bir şüphelinin daha arandığı öğrenilirken,çalıntı malzemelerin sahibine teslim edildiği bildirildi.