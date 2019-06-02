Jandarma keklik avcılarını yakaladı

Niğde’de yasadışı keklik avlayan 7 avcıya 22 bin 953 lira para ceza kesildi.

Çiftehan Köyü Jandarma ekipleri tarafından yasadışı keklik avcılığı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler Ardıçlı ve Elmalı Köylerinde toplam 7 avcının kurak avı yaptığını tespit etti. yapılan operasyonda 8 adet kınalı keklik ve doğadan yakalandığı belirlenen 7 adet kınalı keklik ile avlanmada kullanılan kafes, tuzak ve malzemelerle birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri 15 adet kınalı keklik ile avlanmada kullanılan malzemeleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğüne tespit edildi. 7 avcıya ise 14 bin 308 lira İdari para cezası ve 8 bin 645 tazminat bedeli olmak üzere toplam 22 bin 953 cezai işlem uygulandı.