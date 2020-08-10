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Korona Virüs

Jandarma karantinada olması gereken aileyi tatile giderken yakaladı

Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada olması gereken bir aile, tatile giderken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:02:00 -
Jandarma karantinada olması gereken aileyi tatile giderken yakaladı

Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada olması gereken bir aile, tatile giderken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi aralıksız devam ederken sorumsuz vatandaşlarla mücadele de hız kesmeden sürüyor. Son olarak Kırklareli'nde koronavirüs tanısı nedeniyle karantinada olması gereken sorumsuz bir aile jandarma tarafından yakalandı.


Jandarma ekipleri Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde kontrolleri sırasında bir otomobili durdurdu. Yapılan araştırmalar sonucu aynı aileden D.A, S.A, S.A. ve S.A'nın, Kovid-19 teşhisi nedeniyle karantinada olmaları gerektiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine getirilmesiyle 4 kişi karantinaya alınmak üzere Demirköy Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan ailenin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için İğneada'ya gittiği öğrenildi.

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