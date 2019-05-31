Jandarma “Kanuni” ile güneş gibi doğacak Jandarma Genel Komutanlığı, envanterine yeni kattığı J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı helikopteri sosyal medya hesabında paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, envanterine yeni kattığı J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı helikopteri sosyal medya hesabında paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretimi tamamlanan bir adet daha T129 ATAK Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi. Jandarma Havacılık Başkanlığının kendine has tek rengi ile boyanan yeni helikoptere J-1526 Kanuni adı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı, Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız” dedi.

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