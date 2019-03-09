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Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Jandarma Komutanlığı’nca Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında astsubay ve uzman çavuşlar tarafından beldelerde bulunan okulları ziyaret edilerek, burada görev yapan kadınların kadınlar gününü kutlayıp kadınlara karanfil hediye edildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Jandarma Komutanlığı’nca Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında astsubay ve uzman çavuşlar tarafından beldelerde bulunan okulları ziyaret edilerek, burada görev yapan kadınların kadınlar gününü kutlayıp kadınlara karanfil hediye edildi.


Gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar Jandarmanın Kadınlar Gününü unutmamasını memnuniyetle karşıladı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
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