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Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:36
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipler 13-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda narkotik ve psikotrop kaçakçılığı ile sigara kaçakçılığı olmak üzere 21 olaya müdahale etti. Ekipler operasyonlarda 376 gram esrar, 19 adet ectasy hap, 3 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:36
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