Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri sırasında bir araçta 11 adet kınalı keklik ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri sırasında bir araçta 11 adet kınalı keklik ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dün akşam saat 18.00 sıralarında Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı önünde icra edilen önleyici kolluk devriyesindedurdurulan bir araçta yapılan kontrolde, 10 adet kafes, içinde avda kullanılan özel yetiştirilmiş 11 adet kınalı keklik ve keklik yakalamakta kullanılan 6 adet keklik ağı ele geçirildi. Ele geçirilen keklik ve malzemeler Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgisi olan 4 şahsa ise 16 bin 756 TL idari para cezası uygulandı” denildi.

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