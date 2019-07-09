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Jandarma izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman İlçesinde izinsiz kazı yapan beş kişiye suç üstü yaptı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:08
Jandarma izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman İlçesinde izinsiz kazı yapan beş kişiye suç üstü yaptı.


Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaman İlçesi Meşe Köyü arazisinde yapılan teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen U.L., M.K, M.G.,C.H.E.,suç üstü yakalandı.



Şüphelilerin yanında 1 jeneratör, 1 beton delici, 1 akü, 30 metre kablo, 12 farklı kazı malzemesi de ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:08
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