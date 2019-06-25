0553 313 94 23

Jandarma işçileri taşıyan servis araçlarını denetledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından mevsimlik işçi taşıyan servis araçları denetlendi.

25 Haziran 2019 Salı 10:59
Jandarma işçileri taşıyan servis araçlarını denetledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından mevsimlik işçi taşıyan servis araçları denetlendi.


Afyonkarahisar-Isparta yolu istikametinde işçi taşıyan servis araçlarının denetimlerini sürdüren Jandarma Trafik timleri, mevsimlik işçi taşıyan 22 adet servis aracının yolcu taşıma ve mesleki yeterlilik belgeleri kontrol edildi. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesi olmayan araçlara toplam 4 bin 708 lira para cezası uygulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam alanına bırakıldı
    1. Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam..
    2. "Trump İran ile gerçek müzakerelere..
    3. Dünya Motokros Şampiyonası’na sayılı..
    4. Büyükşehir’den ’biyosidal’ alımı ve..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    6. Kazakistan’daki patlamada ölü sayısı..
    7. Kuşadası Tüllüşahı koruma eylem planı..
    8. "İstanbul seçim sonuçları bizim için..
    9. Birleşik Krallık’ta 2030’a kadar 11..
    10. Aydın Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    11. ABD’nin Filistin barış planı Batı..
    12. Başkan Tutal ’Meşveret Günleri’nde..
    13. Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek..
    14. Kısırlığın nedenleri ve tedavi..
    15. (Özel) Ulu Cami’i saldırısının..
    16. AK Parti Grup Toplantısı
    17. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    18. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    19. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    20. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    21. Her şehid bir iz bırakır..
    22. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    23. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    24. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    25. Kabine revizyonu olacak mı?..
    26. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    28. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    29. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    30. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı