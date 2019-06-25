Jandarma işçileri taşıyan servis araçlarını denetledi Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından mevsimlik işçi taşıyan servis araçları denetlendi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından mevsimlik işçi taşıyan servis araçları denetlendi.

Afyonkarahisar-Isparta yolu istikametinde işçi taşıyan servis araçlarının denetimlerini sürdüren Jandarma Trafik timleri, mevsimlik işçi taşıyan 22 adet servis aracının yolcu taşıma ve mesleki yeterlilik belgeleri kontrol edildi. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesi olmayan araçlara toplam 4 bin 708 lira para cezası uygulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.