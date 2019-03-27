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Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde hırsızlık yapan zanlıları hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakaladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:48
Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde hırsızlık yapan zanlıları hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karesi ilçesi ve çevre ilçelere bağlı mahallelerde bulunan evlerden ve bağ evlerinden ; G.Ç., İ.A. ve T.A.isimli şahısların değişik tarihlerde hırsızlık yaptıkları ve hırsızlık sonucu elde ettikleri suç eşyalarını Karesi ilçesi Kabakdere ve Kuvayi Milliye mahallelerinde bulunan evlerde sakladıklarına dair bilgi elde etti.


Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı sivil ekipleri ve devriyeleri tarafından G.Ç., İ.A. ve T.A. yakalandı. Yapılan sorgulamada hırsızlık olayları sonucunda ele geçirilen suç eşyalarının saklandığı Kabakdere’de 4 ev ve Kuva-yi Milliye mahallesinde eve adli makamlardan alınan arama kararı ile girildi. Evlerde yapılan aramada çok sayıda ev eşyası, av tüfekler,, tarım aletleri,televizyon,bilgisayar,güç kaynağı ve elektrikli el aleti ile hırsızlıklarında kullandıkları 1 adet pikap ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla bu olaylar ile ilgili olarak gözaltına alınan G.Ç., İ.A. ve T.A. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:48
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