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Jandarma hırsız kapanı uygulamasında silah ele geçirdi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan Hırsız Kapanı-4 isimli uygulamada çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
Jandarma hırsız kapanı uygulamasında silah ele geçirdi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan Hırsız Kapanı-4 isimli uygulamada çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde gece 01.00 ile 04.00 saatleri arasında Hırsız Kapanı 4 isimli uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda 204 şahıs ve 131 araç sorgulandı. Sorgulamalarda 3 şahıs yakalanırken, şahsıların üzerlerinde ve araçlarından yapılan aramalarda 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 25 adet 9 mm fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 8 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan kontrol ve denetim sonucunda 1 şahıs hakkında alkollü araç kullanması nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan işlem yapıldı. Trafik uygulamalarında 9 araç ve 2 şahıs trafikten men edildi. Toplam 8 bin 206 TL idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
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