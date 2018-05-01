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Jandarma'dan bir ilk! Helikopterin arka kapağını söküp...

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'de ilk defa MI-17 helikopterinin arka kapağını sökerek serbest atlayış yaptı.

01 Mayıs 2018 Salı 13:01
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 13:01
  1. Jandarma Genel Komutanlığı

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