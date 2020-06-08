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Korona Virüs

Jandarma girişleri kapattı! Manisa'da 3 sokak karantinaya alındı

Manisa Valiliği, koronavirüs vakaları görülen kentin Köprübaşı ilçesinde 3 sokak için karantina kararı alındığını açıkladı. Karar sonrası jandarma ekipleri sokak girişlerinde tedbir aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:32:00 -
Jandarma girişleri kapattı! Manisa'da 3 sokak karantinaya alındı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 3 sokak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina kararı alındığı bildirildi.

3 sokakta 14 günlük karantina kararı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Borlu Mahallesi'ndeki Gaçaroğlu, Battal ve Sedef sokaklarının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina kararı sonrası jandarma ekipleri sokak girişlerinde tedbir aldı.

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