Jandarma,geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekipleri, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı.12 Eylül 2019 Perşembe 12:46
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekipleri, geri dönüşüm malzemelerinden çocuklara oyun bahçesi yaptı.
Karakoçan’da, Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Karakoçan Anaokulu oyun bahçesine, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından,geri dönüşüm malzemelerinden oluşan çeşitli oyuncak ve oyun aletleri yapıldı.Geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılan oto lastiklerinden yapılan,motosiklet, tahtaravalli, kardan adam, mantar, çiçek saksısı, kuğu gibi maket ve oyuncaklar,anaokulunun bahçesine yerleştirildi. Hazır hale gelen parkın açılışı yapılarak oyuncaklar,çocuklarasunuldu.
Sevinç içerisinde oyuncaklarını kullanmaya başlayan minikler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
YORUM YAZ