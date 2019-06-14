Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü Taksim’de kutlandı
Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180’inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.14 Haziran 2019 Cuma 10:48
Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180’inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Köroğlu’nun Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Taksim’de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı’daki Jandarma Şehitliği’ne gitti.
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