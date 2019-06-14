Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü Taksim’de kutlandı Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180’inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180’inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Köroğlu’nun Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Taksim’de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı’daki Jandarma Şehitliği’ne gitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.