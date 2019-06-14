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Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180. yıl klibi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180.

14 Haziran 2019 Cuma 09:48
Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180. yıl klibi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180. yılı dolayısıyla bir klip yayınlandı.


Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya sayfalarında yayınlanan klipte, jandarmanın faaliyetlerinden kesitler yer aldı. Paylaşımda, "Alnımızda parıldayan şeref ve şan armasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak 180 yıldır milletimizin emrindeyiz" ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:48
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