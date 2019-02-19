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Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

19 Şubat 2019 Salı 10:06
Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile örgütle irtibatları belirlenen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Şüphelilerin tamamının muvazzaf olduğuna yer verilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:06
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. gözaltı
  4. Jandarma Genel Komutanlığı

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