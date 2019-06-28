Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Koçum Siirt’te Bölgedeki birlikleri denetlemek üzere Siirt’e gelen Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile birlikte Vali Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.

Bölgedeki birlikleri denetlemek üzere Siirt’e gelen Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile birlikte Vali Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tuğgeneral Koçum ile jandarma tarafından bölgede yürütülen faaliyetler hakkında bir süre görüştü. Tuğgeneral Koçum, nazik kabulünden dolayı Vali Atik’e teşekkürlerini iletti.

Vali Atik, ziyaret anısına Tuğgeneral Koçum’a Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftik battaniyesi hediye etti.

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