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Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin dava

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, tanık beyanları alındı

18 Aralık 2018 Salı 18:49
Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, C.A'nın tanık olarak beyanı alındı.

Olay tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezinde görevli olduğunu belirten C.A, evinde bulunduğu sırada kendisin arayan karargahta görevli bir askerin acilen görev yerine gelmesini istediğini aktardı.

Bunun üzerine karargaha geldiğini, nizamiyede nöbetçi askerlerin bile yerlerinde olmadığını belirten C.A, bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Bunun üzerine aradığı Jandarma Bölge Komutanlığından gelişmeler hakkında bilgi almaya çalıştıklarını anlatan C.A, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ulaştıkları görevlinin "TSK yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan edildi." dediğini bildirdi.

İlerleyen saatlerde darbecilerin sözde sıkıyönetim emri ile eklerinin mesaj olarak kendilerine geldiğini ifade eden C.A, bunları işleme koymadıklarını söyledi.

Bir zaman sonra sözde emirlerin kanunsuz olduğuna dair karşı mesaj yayımladıklarını aktaran C.A, daha sonra harekat merkezinde gördüğü sanıklar eski üsteğmenler Murat Saçıkara ve Ahmet Emre Köse'nin darbe girişimini destekleyen ifadeler kullandıklarını bildirdi.

Tanık C.A, darbe girişimi olduğunu söyledikleri söz konusu isimlerin, kendilerine gülerek karşılık verdiğini aktardı.

Tanıklar İ.B, İ.D. ve C.E de darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da şahit olduklarını anlattı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:49
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Jandarma Genel Komutanlığı

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