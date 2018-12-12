Jandarma Genel Komutanlığı davasında tanık beyanlarına geçildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, müşteki beyanlarının tamamlanmasının ardından tanık beyanlarına geçildi.

Bu kapsamda, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Gazi Özçelik, Agah Vural, Cemil Çetin, Murat Taner ve Arif Kalkan tanık sıfatıyla dinlendi.

Bundan önceki duruşmalarda, 15 Temmuz'da şehit düşenlerin yakınları, gaziler ve darbecilerce alıkonulanlar müşteki olarak beyanda bulunmuştu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.