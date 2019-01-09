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Jandarma Genel Komutanlığı davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, ara karara yönelik talepler alınıyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:10
Jandarma Genel Komutanlığı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, dinlenmesi gereken tanık ve müştekiler salonda bulunmadıkları için mahkeme heyeti ara karara gideceğini açıkladı.

Bu kapsamda ara karara yönelik mütalaasını sunması için söz verilen savcı, gelinen aşamada "adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı", "sanıklara atılı suçun vasfı ve mahiyeti" ile "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların olması" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanlığı avukatı Hayrettin Bıyıklıoğlu da sanıkların ilk savunmalarının alındığını, birleşen dosyalara karşı savunma yapmayan sanıklar için ara duruşma tarihi verilmesi gerektiğini belirterek dosyanın genişletilmesine yönelik taleplerin ise reddedilmesini istedi.

Dava dosyasının delilleri arasında yer alan olay gününe ait Jandarma Genel Komutanlığı karargahı güvenlik kamera görüntülerinin bilirkişi incelemesi için Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderilmesini talep eden Bıyıklıoğlu, "Dosyanın en büyük delilleri arasında yer alan bu görüntülere ilişkin sanıkların, manipülasyon ve montaj yapıldığı iddialarına karşı Adli Tıp Kurumunca inceleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Duruşmalarda sanıkların kimi zaman müşteki avukatlarına tepki gösterdiğini hatırlatan Bıyıklıoğlu, maddi gerçeğin ortaya çıkması, darbe girişiminin faillerinin hak ettikleri cezayı alması için hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

TBMM avukatı Bilal Temel ise güvenlik kamera görüntülerinin ATK tarafından incelenmesini önemsediklerini vurgulayarak, bu yöndeki talebe katıldıklarını dile getirdi.

Benzer taleplerde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı avukatı da savunması alınmayan sanıklar için ara duruşma yapılmasını istedi.

Duruşmada, müşteki avukatlarının ardından sanık talepleri alınıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:10
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Jandarma Genel Komutanlığı

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